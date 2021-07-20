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сегодня, 15:27 1

Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, что певицу заставляли пить сильнодействующие препараты

Бритни Спирс каждую неделю поили смесью из нейролептиков

Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, что певицу заставляли пить сильнодействующие препараты
Фото: popcornnews.ru

Бывший телохранитель Бритни Спирс Фернандо Флорес рассказал, что здоровье певицы ухудшилось из-за сильнодействующих препаратов, которые её заставляли пить, пишет ФАН со ссылкой на издание The Sun.

Флорес стал охранником Бритни Спирс через год, как отца певицы сделали её опекуном. Бывший телохранитель рассказал, что был шокирован, когда увидел, в каком состоянии находится звезда.

По словам Флореса, каждую неделю в дом певицы приезжала медсестра с «коктейлем» нейролептиков. Также артистку заставляли принимать противозачаточные средства. Охранник заявил, что от сильнодействующих препаратов Бритни буквально теряла рассудок и начинала говорить о параллельных мирах.

Фернандо отметил, что певица целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. Она не могла одна выходить из дома, а каждую её покупку сначала должен был одобрить отец. Экс-охранник утверждает, что за телефоном певицы постоянно следили, а сумки всех её гостей обыскивались.

По словам Флореса, он чувствовал некую сопричастность к угнетённому положению Бритни, поэтому через восемь месяцев уволился.

Бритни Спирс в этом году начала активно бороться за свою свободу и пытается через суд добиться освобождения от опеки отца. На днях певица объявила, что отказывается выступать, пока отец является её опекуном.

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#США #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • OT

    OT
    4 часа назад

    А как дела у Бузовой с Ивлеевой!

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