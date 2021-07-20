В Амурской области приводят в порядок 12 сельских Домов культуры

Пятый год в Амурской области проводится ремонт сельских ДК в рамках реализации федерального проекта «Местный Дом культуры». Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в 2021 году под действие федеральной программы попали 12 учреждений Амурской области, на их ремонт и оснащение выделено более 13 миллионов рублей.

В доме культуры села Белогорье уже отремонтировали полы. В ДК в Томичах кроме пола отремонтировали ещё и потолок, системы отопления и электроснабжения. В клубе села Васильевка обновили фасад, потратив около одного миллиона рублей. Более 700 тысяч рублей стоил ремонт Дома культуры в селе Екатеринославка, в котором оштукатурили и покрасили стены, заменили полы и радиаторы.

Также ремонт ДК состоялся в сёлах Кустанаевка, Великокнязевка. В ДК села Сосновый Бор Зейского района идёт замена электрооборудования, по графику работы завершатся в сентябре. В домах культуры Архары и Буреи заменили мебель. ДК Новопетровки и Толстовки получили современное звуковое и световое оборудование.

В то же время

В этом году в ходе реализации нацпроекта «Культура» в Амурской области обновят семь библиотек, капитально отремонтируют четыре дома культуры и областной театр кукол, а также приобретут оборудование для трёх детских школ искусств на общую сумму около 3,5 миллиона рублей. Объём финансирования по проекту составит 221,6 миллиона рублей.