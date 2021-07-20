В Амурской области связистов накажут за отсутствие на таксофоне нужной информации

За отсутствие на таксофоне информации о присвоенном номере управление Роскомнадзора по Амурской области просит привлечь ПАО «Ростелеком» к административной ответственности.

Как следует из заявления ведомства в Арбитражный суд, при выборочной проверке таксофонов в селе Толбузино Магдагачинского района установлено отсутствие информации о номере, присвоенном таксофону.

Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати до сорока тысяч рублей, сообщает пресс-служба Арбитражного суда по Амурской области.

В период пандемии дальневосточники стали чаще использовать таксофоны для связи с экстренными службами. С 1 ноября 2019 года звонки со всех 148 тысяч таксофонов стали бесплатными, в Амурской области их насчитывается более 120. Важность таксофонов отмечают не только жители отдаленных районов, но и заблудившиеся туристы.