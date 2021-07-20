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20июля
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сегодня, 17:04 3

В Амурской области связистов накажут за отсутствие на таксофоне нужной информации

На аппарате не оказалось сведений о присвоенном номере

В Амурской области связистов накажут за отсутствие на таксофоне нужной информации
Фото: pixabay.com

За отсутствие на таксофоне информации о присвоенном номере управление Роскомнадзора по Амурской области просит привлечь ПАО «Ростелеком» к административной ответственности.

Как следует из заявления ведомства в Арбитражный суд, при выборочной проверке таксофонов в селе Толбузино Магдагачинского района установлено отсутствие информации о номере, присвоенном таксофону.

Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати до сорока тысяч рублей, сообщает пресс-служба Арбитражного суда по Амурской области.

В период пандемии дальневосточники стали чаще использовать таксофоны для связи с экстренными службами. С 1 ноября 2019 года звонки со всех 148 тысяч таксофонов стали бесплатными, в Амурской области их насчитывается более 120. Важность таксофонов отмечают не только жители отдаленных районов, но и заблудившиеся туристы.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    3 часа назад

    Это конечно даааа.... это прям преступление века, за такое "строгача" надо давать.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Да им проще демонтировать нафиг эти таксофоны, чем штрафы платить.

    Что скорее всего и произойдет

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    53 минуты назад

    Мне одному кажется,что о пользовании людьми таксофонами просто врут? Кто-то знает,как ими пользоваться?

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