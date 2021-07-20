Ремонт детской поликлиники № 3 в Благовещенске закончится осенью

В декабре 2020 года в Благовещенске начался ремонт детской поликлиники № 3. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в настоящий момент завершены все демонтажные работы, смонтированы воздуховод, вентиляционные установки, внутренние перегородки, выполнена стяжка пола, устройство инженерных коммуникаций. Сейчас рабочие выполняют утепление фасада здания со стороны двора, облицовку стен и пола плиткой, монтаж дверных проемов.

В соответствии с проектом ремонта, в помещении поликлиники запланирована частичная перепланировка, будет отремонтирована кровля, фасад здания, заменены окна и двери.

— Детская поликлиника будет устроена по «бережливому» принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Кроме того, объект оборудуют современными инженерными системами, процесс работы автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи людям в комфортных условиях. Завершить все работы подрядчик должен осенью текущего года. На ремонт поликлиники № 3 города Благовещенска направлено более 35 миллионов рублей, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.