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20июля
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сегодня, 17:20 2

Ремонт детской поликлиники № 3 в Благовещенске закончится осенью

В настоящий момент объект готов более чем на две трети

Ремонт детской поликлиники № 3 в Благовещенске закончится осенью
Фото: amurobl.ru

В декабре 2020 года в Благовещенске начался ремонт детской поликлиники № 3. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в настоящий момент завершены все демонтажные работы, смонтированы воздуховод, вентиляционные установки, внутренние перегородки, выполнена стяжка пола, устройство инженерных коммуникаций. Сейчас рабочие выполняют утепление фасада здания со стороны двора, облицовку стен и пола плиткой, монтаж дверных проемов.

В соответствии с проектом ремонта, в помещении поликлиники запланирована частичная перепланировка, будет отремонтирована кровля, фасад здания, заменены окна и двери.

— Детская поликлиника будет устроена по «бережливому» принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Кроме того, объект оборудуют современными инженерными системами, процесс работы автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи людям в комфортных условиях. Завершить все работы подрядчик должен осенью текущего года. На ремонт поликлиники № 3 города Благовещенска направлено более 35 миллионов рублей, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #медицина #строительство

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Никогда не мог дозвониться в регистратуру. По моему людей не исправит никакое производство, в том числе "бережливое".

  • Ангел

    Ангел
    1 минута назад

    А 2 детскую поликлинику когда-нибудь отремонтируют. В третьей намного лучше и ремонт, а во второй просто ужас и ничего

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