Дмитрий Дюжев рассказал о трагедии в своей семье

Со времени трагических событий в жизни артиста прошло уже много лет, но Дмитрий до сих пор вспоминает об этом со слезами на глазах.

В передаче «Судьба человека» 43-летний Дюжев рассказал, что побрился налысо, когда умерла его сестра. Ему казалось, что «надо чего-то лишиться, чтобы выжить». Он вспоминает, что от сильного стресса у него что-то случилось с мышцами шеи, что он даже не мог повернуть голову.

После смерти дочери отец Дмитрия начал заливать горе алкоголем и вскоре самовольно ушёл из жизни. Мать Дюжева не смогла пережить тяжелые утраты и тоже умерла, у неё не выдержало сердце.

Актёр рассказал, что в то нелегкое время нашёл утешение в религии. Он признался, что после смерти отца даже хотел уйти в монастырь, чтобы отмолить его душу после суицида.

Когда Дмитрий потерял всех близких, его родственники стали говорить про злой рок, преследующий их семью. По его словам, люди предрекали ему смерть и советовали беречь себя и готовиться. Дюжев отмечает, что для него это было знаком, чтобы многое успеть.