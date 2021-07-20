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сегодня, 14:47 0

Дмитрий Дюжев рассказал о трагедии в своей семье

Актёр Дмитрий Дюжев потерял сестру и родителей

Дмитрий Дюжев рассказал о трагедии в своей семье
Фото: pulse.mail.ru

Дмитрий Дюжев в недавнем интервью рассказал, как потерял всех близких. 12-летняя сестра актёра, Анастасия, умерла в конце 90-х от лейкемии. Смерть дочери не вынес отец Дмитрия, который винил в трагедии себя. А следом за ним скончалась и мама артиста, пишет «СтарХит».

Со времени трагических событий в жизни артиста прошло уже много лет, но Дмитрий до сих пор вспоминает об этом со слезами на глазах.

В передаче «Судьба человека» 43-летний Дюжев рассказал, что побрился налысо, когда умерла его сестра. Ему казалось, что «надо чего-то лишиться, чтобы выжить». Он вспоминает, что от сильного стресса у него что-то случилось с мышцами шеи, что он даже не мог повернуть голову.

После смерти дочери отец Дмитрия начал заливать горе алкоголем и вскоре самовольно ушёл из жизни. Мать Дюжева не смогла пережить тяжелые утраты и тоже умерла, у неё не выдержало сердце.

Актёр рассказал, что в то нелегкое время нашёл утешение в религии. Он признался, что после смерти отца даже хотел уйти в монастырь, чтобы отмолить его душу после суицида.

Когда Дмитрий потерял всех близких, его родственники стали говорить про злой рок, преследующий их семью. По его словам, люди предрекали ему смерть и советовали беречь себя и готовиться. Дюжев отмечает, что для него это было знаком, чтобы многое успеть.

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#шоу-бизнес

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