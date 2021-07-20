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В летнем лагере прокомментировали инцидент с избиением амурского школьника

По словам руководства, ни от ребёнка, ни от родителей до возвращения домой жалоб не поступало

В летнем лагере прокомментировали инцидент с избиением амурского школьника

В руководстве летнего лагеря, где, по словам матери, избили и ограбили амурского школьника, прокомментировали инцидент. По информации администрации учреждения, никаких жалоб или доказательств происшествия в лагере не нашли.

— Ребёнок отдыхал на первой смене со 2 по 22 июня во втором отряде. Проживал в корпусе № 1 на третьем этаже в 302 комнате. Во время пребывания в лагере претензий со стороны ребёнка и родителей не поступало, за психологической и медицинской помощью ребёнок не обращался. Отряд был дружный, активный. Воспитатель и вожатый, работающие на отряде, контактные, внимательные, заботливые, у детей пользуются авторитетом и уважением. Мелкие ссоры возникали на почве провокаций и агрессивного поведения мальчика, но они были незамедлительно урегулированы. Психологического и физического насилия в его отношении не применялось. Конфликтных ситуаций, выходящих за рамки поведения детей, не было. Во время смены действовал бассейн, где купались дети. Медицинская сестра, работающая на бассейне, перед каждый купанием осматривала кожный покров детей, в том числе школьника. Кожный покров был чист. При заезде и разъезде медицинскими работниками ведётся журнал здоровья, где отмечается рост, вес и состояние кожного покрова детей. 21 июня был проведён медицинский осмотр, есть запись и подтверждение медицинской сестры, что у мальчика состояние кожного покрова было чистое. 22 июня был разъезд. Детей из Тамбовского района забирал сопровождающий по списку, претензий не было, – сообщили в руководстве лагеря.

Непонятна, по мнению руководства учреждения, ещё одна ситуация, связанная с ребёнком.

— 22 июня в 15:00 поступил звонок управляющему от мамы мальчика, где была высказана претензия по поводу отсутствия личных вещей ребёнка. Мама перечислила вещи, после чего связались с горничными, которые в это время убирали комнаты, и в 302 комнате, где проживал школьник, в душе были найдены перечисленные вещи. Вещи сфотографировали и отправили маме по WhatsApp, но мама отказалась, заявив, что это не их вещи. По поводу найденных вещей обращений со стороны других родителей не поступало. 19 июля была проведена проверка прокуратурой Бурейского района. Никаких доказательств, кроме слов мамы, о причинённых побоях представлено не было.

Напомним, доследственную проверку также ведёт следственный комитет.

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#дети #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 часа назад

    Администрация заняла оборонительную позицию, это неудивительно.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    маму надо проверить на адекватность

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    слишком много одинаковых отзывов, Лагерь днище!!! это на долго

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Это та же администрация, при которой дети играли в прятки в открытых трасформаторных будках (один из детей погиб), а у нее "всё было заперто"?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    погиб ребёнок бывшего директора лагеря

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Текст похож на характеристику из отдела кадров. Надеюсь разберутся, если это кому то надо.

  • Маруся87

    Маруся87
    1 час назад

    Мой сын как-то отдыхал в белых горах, но в бассейн ходил редко. А так да, согласна с Арсений К.

  • retrogr

    retrogr
    41 минута назад

    да стандартная отписка любого нынешнего руководства. ничего не знаем,всё было заеб..

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