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Комиссия проверила пункты длительного пребывания в Амурской области

Здесь разместят пострадавших от паводка людей

Комиссия проверила пункты длительного пребывания в Амурской области
Фото: МЧС

В понедельник, 19 июля, в пунктах длительного пребывания побывала межведомственная комиссия. Сотрудники сразу нескольких ведомств провели обследования готовности зданий и помещений к приему подтопленцев, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

На территории Благовещенского района планируется работа двух пунктов длительного пребывания. Эти же здания были задействованы в подобных целях в 2019 году, тогда подтопленцы находились там до получения постоянного жилья около года.

Пункты длительного пребывания расположены в здании общежития Амурского аграрного колледжа, по адресу улица Лазо, 2, его вместимость – 57 человек, другой пункт расположен в поселке Моховая Падь в общежитии регионального центра спортивной подготовки, он сможет принять ещё 23 человека.

В настоящее время в обоих пунктах длительного пребывания проведен косметический ремонт, закуплена необходимая бытовая техника, посуда, постельное белье и другие предметы первой необходимости. Также пункты оборудованы системой пожарной безопасности.

В дальнейшем при заселении пунктов длительного пребывания государственные инспекторы пожарного надзора будут проводить с гражданами тематические беседы и инструктажи.

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#большая вода

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    3 часа назад

    А зачем на фото господин в погонах в знак эвакуации на стенке пальцами тычет? Чё этот знак ему такого сделал, что он до него доеб..ся? Или первый раз такой видит?))

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