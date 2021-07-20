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сегодня, 18:00 0

Участников ВЭФ проверит амурский Роспотребнадзор

Внеплановые проверки проведут в компаниях, занимающихся производством продуктов

Участников ВЭФ проверит амурский Роспотребнадзор
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Внеплановые проверки ждут компании, которые будут принимать участие в VI Восточном экономическом форуме. В амурском управлении Роспотребнадзора рассказали, что проверки планируется провести в предприятиях, осуществляющих деятельность по производству и реализации пищевых продуктов.

— Особое внимание при проведении данных проверок будет уделено исследованиям пищевой продукции, которую планируется выставлять на площадках ВЭФ, а также соблюдению противоковидных мероприятий, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области объяснили, что проверки будут проводиться на основе приказа № 241 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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#COVID 19 #здоровье

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