В благовещенских поликлиниках организованы сall-центры для больных COVID-19
К работе с пациентами по телефонам привлечены студенты
Call-центры организованы во всех взрослых и детских поликлиниках города Благовещенска. На вопросы, связанные с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, отвечают студенты-медики и учащиеся медицинских классов.
«Привлечение к работе, не требующей специальных навыков, студентов и учащихся даст возможность высвободить медицинский персонал. В условиях роста заболеваемости врачи и медсёстры работают с повышенной нагрузкой», – отметила зампред правительства Амурской области Юлия Рябинина в инстаграм-аккаунте ведомства.
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