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сегодня, 16:23 4

В благовещенских поликлиниках организованы сall-центры для больных COVID-19

К работе с пациентами по телефонам привлечены студенты

В благовещенских поликлиниках организованы сall-центры для больных COVID-19
Фото: dgkb1.ru

Call-центры организованы во всех взрослых и детских поликлиниках города Благовещенска. На вопросы, связанные с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, отвечают студенты-медики и учащиеся медицинских классов.

«Привлечение к работе, не требующей специальных навыков, студентов и учащихся даст возможность высвободить медицинский персонал. В условиях роста заболеваемости врачи и медсёстры работают с повышенной нагрузкой», – отметила зампред правительства Амурской области Юлия Рябинина в инстаграм-аккаунте ведомства.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • LO

    LO
    3 часа назад

    Я с утра сегодня звоню в 4 взрослую - никто трубку не берет. А потом быстрые гудки, как сбрасывают. Где студенты????

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Так их этому и научили...

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Медсестры из регистратуры перешли в кабинеты терапевтов и педиатров? Стало больше участков? АИ напишите пжл куда направлены высвобожденные.

  • Odissey

    Odissey
    1 час назад

    Call-центры... Правильно, на кол всех больных, нечего тут! ))

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