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20июля
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сегодня, 16:10 1

В одном из сёл Амурской области благоустроят детскую площадку

Тамбовский район воплотит два проекта в рамках инициативного бюджетирования

В одном из сёл Амурской области благоустроят детскую площадку
Фото: freeimg.ru

Тамбовский район представил два проекта, которые воплотят в рамках инициативного бюджетирования. В селе Жариково благоустроят детскую площадку, а в селе Свободка – территорию возле Дома культуры, рассказали в пресс-службе правительства области.

В селе Жариково появятся зоны для игры в баскетбол и волейбол, беговая дорожка и ограждение. Проект обойдётся в 1,7 миллиона рублей.

В селе Свободка установят тренажёры, ограждение и уличное освещение. Работы закончат к середине октября, и потратят на это 1,5 миллиона рублей.

Цифры

Всего в 2021 году победителями программы в Амурской области стали 277 проектов, на них из областного бюджета выделили 374 миллиона.

В 2020 году из 172 проектов реализовали 167. Каждый проект получил не более миллиона рублей.

В 2019 году реализовали 81 проект, на них минфин Приамурья выделил 78 миллионов.

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#областная власть #финансы

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    3 часа назад

    Великое деяние ... мдя.....

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