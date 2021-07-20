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20июля
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сегодня, 15:55 0

Содержание химических веществ в воздухе Якутска превысило допустимую норму

В регионе продолжают гореть леса

Содержание химических веществ в воздухе Якутска превысило допустимую норму
Фото: Алёна Ким

Сегодня в Якутске выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе, сообщает республиканское управление Роспотребнадзор.

Исследование проб показало, что содержание взвешенных частиц в воздухе превышено в 1,75 раза. Также в атмосферном воздухе превышено содержание диоксида азота в 1,61 раза.

На 11:00 часов по местному времени специалисты взяли 32 пробы воздуха в трёх округах.

Сейчас на территории республики действуют 205 природных пожаров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. За прошедшие сутки потушили 17 пожаров площадью более 56 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний участвовали более двух тысяч человек и 299 единиц техники.

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#Дальний Восток #пожары #происшествия

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