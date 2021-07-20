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сегодня, 14:05 13

Амурчане пожаловались на массовое отравление бездомных животных в Новобурейском

По словам местной жительницы, животным в еду добавили отраву от крыс

Амурчане пожаловались на массовое отравление бездомных животных в Новобурейском
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница посёлка Новобурейский. Женщина рассказала, что какой-то неизвестный подсыпал в еду для бездомных животных отраву, предположительно крысиный яд.

— Вчера, в обед, ближе ко второй половине дня кто-то в миски к котам, которые жили у нас в подвале, подсыпал отраву. Вы не подумайте, коты очень чистые у нас были, накормленные и ухоженные, а кто-то их убил… У нас на руках умерло два кота: сначала котёнок, а после ещё один взрослый кот. Всего погибло восемь котов точно, но, может, и больше, потому что, когда животным плохо, – они уходят, прячутся. Самое ужасное, что мы не знаем, кто это сделал! Этого человека никто не видел, но в еде у котов были мокрые белые таблетки, наверное, крысиный яд, – рассказала в телефонном разговоре Алла.

Она добавила, что жильцы дома 32 по улице Зелёной планируют обратиться в полицию. От действий неизвестного пострадали не только бездомные коты, но и домашние (их днём отпускают гулять на улицу). Сейчас всех погибших животных похоронили, отраву выбросили, а миски отмыли.

— Мы, на самом деле, не знаем точно сколько животных умерло. Ведь к нашему дому приходят и кошки, и собаки с других домов. И сколько из них съело отраву неизвестно. Кому-то не нравились наши коты, а крысы видимо нравятся! Как мы стали ухаживать за этими кошками в доме пропали крысы… а сейчас что? – поделилась переживаниями жительница Новобурейского.

Алла рассказала, что на подъездах дома уже развесили объявления с обращением к жильцам. Людей предупреждают об опасности и просят не выпускать животных на улицу.

За комментариями корреспондент Амур.инфо обратился к зооактивистке Нине Стельмаховой (общество защиты животных «Велес»).

— По области очень много случаев жестокого обращения с животными. И тут главное не замалчивать, не уходить от этого. Если вы стали свидетелем какой-то ситуации, где животным угрожает опасность, то вам нужно, во-первых, зафиксировать это событие. Сделать фото и видео. Далее нужно обратиться в полицию, написать заявление. После этого напишете в инстаграм-аккаунт зооинспекторов @ zoo_inspektoramur. Там будут отслеживать процесс дела, – объяснила она.

Напомним, что зооинспекторы Приамурья активно начали работать зимой этого года. Они занимаются конфликтными ситуациями, проверяют работу приютов и следят за соблюдением прав животных.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    5 часов назад

    чем сэкономил бюджет, освободит помещение и зоошизу от забот

  • dalnevostok

    dalnevostok
    5 часов назад

    Сколько же ублюдков на свете.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    dalnevostok, полностью согласен!

    Надо жёстко наказывать их за то, что прикармливают бесхозных животных, создавая при этом угрозу жизни и здоровью населения!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    В этом виновны администрация-не принявшая мер по безхозным животным и зоошиза,-прикармлювающая...а против крыс есть эпидемстанции - обрабатывайте свои подвалы...

    -не было бы бесхозных котов,-никто бы их не травил...

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Какая угроза для здоровья от кошек? Они только приносят пользу: ловят мышей и крыс, никого не кусают подобно собакам. Травят их только злобные подлые людишки...

  • OT

    OT
    4 часа назад

    А зачем прикармливаете на улице все бродячее. Этим только размножаете бродячих животных, что запрещено и спровоцировали на отравление. Сами-же виноваты дак чего праведничать добренькими, сея зло?

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Можно негодяя найти по камерам в аптеках, прогресс дошëл до же до Нб или нет?

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Или где этот яд продают.

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    3 часа назад

    Задолбали эти тётки,кормящие животных по подвалам!!! Берите их себе в квартиру и кормите! Честное слово,достали!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Алиса65 2 часа назад

    Какая угроза для здоровья от кошек?

    А погуглить религия не позволяет?

    Там несколько десятков заболеваний от кошек может быть.

    И в первую очередь от этих заболеваний страдают дети!!!

  • retrogr

    retrogr
    35 минут назад

    а от крыс мышей подвальных сколько заболеваний? батл?)

  • фейеричный

    фейеричный
    25 минут назад

    Какие же большинство из здесь присутствующих злобные, черствые душонки. Вы ничем не отличается от них.

  • фейеричный

    фейеричный
    24 минуты назад

    И нечему удивляться, такими мир полон.

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