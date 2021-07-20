В Амурской области растёт число пассажиров внутренних авиарейсов

Фото: sila-avia.ru

В Амурской области с начала года более 4,1 тысячи человек воспользовались субсидируемыми авиарейсами внутри региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, число пассажиров неуклонно растёт. Пять лет назад, в 2016 году, за весь год внутрирегиональная авиация перевезла всего 3 246 человек.

За пять лет число авиамаршрутов увеличилось с четырёх до семи. Наиболее популярными стали рейсы из Благовещенска в Зею, Тынду и Экимчан. В северную столицу с начала мая вылетел 51 рейс, перевезли 1 185 пассажиров. Маршрутом в Зею, который действует с 1 марта, успели воспользоваться 762 человека за 35 перелётов. В Экимчан выполнили 13 рейсов, перевезли 394 пассажира.

Рейсы по внутрирегиональным субсидированным маршрутам выполняют самолёты авиаперевозчика «СиЛА» и, в рамках госзаказа, компании «Амурская авиабаза».

— На субсидирование авиарейсов внутри Приамурья из областного бюджета выделено 118,23 миллиона рублей. Мы видим, что маршруты востребованы, самолёты заполняются. Субсидии из бюджета дают возможность держать стоимость билетов на приемлемом для людей уровне. С начала года по просьбам от районов добавили ещё два маршрута по популярным у жителей области направлениям – с марта из Зеи в Благовещенск, с мая – в Февральск с Экимчаном. Планируем дальнейшее развитие внутрирегиональной сети авиаперевозок, – сообщил губернатор Василий Орлов.