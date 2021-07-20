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сегодня, 13:28 0

Дмитрия Диброва раскритиковали за то, что он окунул молодую жену лицом в торт

Пользователи Сети назвали унизительной шутку Дмитрия Диброва

Дмитрия Диброва раскритиковали за то, что он окунул молодую жену лицом в торт
Фото: argumenti.ru

Супруге Дмитрия Диброва Полине на днях исполнилось 32 года. На своей странице в Instagram она поделилась кадрами с праздника, на которых её 61-летний супруг окунает её лицом в торт. Однако не все подписчики оценили юмор Дмитрия, пишет ФАН.

Полина Диброва свой день рождения отметила с компанией родственников и друзей на прогулочном катере в Москве. На опубликованном видео супруг преподнёс имениннице торт с двумя свечами в виде цифр «3» и «2». Когда Полина задула свечи и достала их, то получила тортом в лицо от Диброва.

«Спасибо, Дима, было очень вкусно», – подписала видео Полина.

Однако далеко не все подписчики оценили юмор её мужа. Некоторым показалось, что эта постановка была неприятной обоим супругам. Другие отметили, что традиция, подсмотренная в американских комедиях, вовсе не смешная и даже унизительная.

Блогер Лена Миро оказалась среди тех, кто раскритиковал поступок Диброва. Она обратилась к Полине с призывом бежать от старого мужа.

По мнению Миро, 61-летний Дибров всем продемонстрировал свою власть над молодой женой. А Полине ничего не остаётся, кроме как делать вид, что ей нравятся шутки супруга.

Блогер считает, что унизить свою жену телеведущего заставила зависть к её молодости. Миро настоятельно советует Полине немедленно подать на развод, чтобы не тратить зря свои лучшие годы.

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#праздники #соцсети #шоу-бизнес

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