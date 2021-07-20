Через таможню Владивостока пытались провезти радиоактивные автозапчасти

На таможне Владивостока в морском пункте пропуска были обнаружены радиоактивные запчасти от автомобиля. Опасные запчасти были ввезены на теплоходе из Японии.

Со слов начальника отдела таможенного контроля города Владивосток Максима Шестернина, в результате радиационного контроля таможенники обнаружили на поверхности частей автомобиля, ввозимых на теплоходе из Японии, наличие повышенного гамма-фона и бета-излучения до 80 частиц на квадратный сантиметр в минуту. Товар, загрязненный радиационными частицами, не допускается к ввозу и подлежит к немедленному вывозу.

Таможенники отправили запчасти на оценку санитарно-карантинного контроля территориального органа Роспотребнадзора. По результатам было установлено наличие снимаемого радиоактивного загрязнения и принято решение о запрете ввоза данного товара на территорию Евразийского экономического союза.

С начала 2021 года это уже третий случай пресечения ввоза во Владивосток радиационно-опасных товаров. До этого сотрудники Владивостокской таможни пресекли ввоз радиоактивной посылки и мини-экскаватора из Японии.