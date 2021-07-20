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сегодня, 15:30 0

Благовещенские «Цветы на воде» стали одним из победителей национальной премии

Российско-китайская акция была посвящена 75-летию победы во Второй мировой войне

Благовещенские «Цветы на воде» стали одним из победителей национальной премии
Фото: Пресс-служба г.Благовещенска

Национальная премия в области протокола и этикета проходит раз в два года. В ней принимают участие протокольные службы российских и зарубежных компаний, государственных и общественных структур и другие. Администрация Благовещенска участвовала в конкурсе впервые.

Международная акция «Цветы на воде» признана лучшей в номинации «За развитие и укрепление международных связей». Она состоялась 3 сентября прошлого года. Тогда российская и китайская делегации одновременно спустили цветы и венки на воду Амура в честь подвига воинов Красной Армии, погибших в боях против войск милитаристской Японии на территории КНР. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках мероприятия Global Protocol Summit.

Победителям вручили дипломы и памятные призы, сообщается в Инстаграм-аккаунте администрации города Благовещенска.

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#конкурсы #мэрия

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