Благовещенские «Цветы на воде» стали одним из победителей национальной премии

Фото: Пресс-служба г.Благовещенска

Национальная премия в области протокола и этикета проходит раз в два года. В ней принимают участие протокольные службы российских и зарубежных компаний, государственных и общественных структур и другие. Администрация Благовещенска участвовала в конкурсе впервые.

Международная акция «Цветы на воде» признана лучшей в номинации «За развитие и укрепление международных связей». Она состоялась 3 сентября прошлого года. Тогда российская и китайская делегации одновременно спустили цветы и венки на воду Амура в честь подвига воинов Красной Армии, погибших в боях против войск милитаристской Японии на территории КНР. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках мероприятия Global Protocol Summit. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf) Победителям вручили дипломы и памятные призы, сообщается в Инстаграм-аккаунте администрации города Благовещенска. ⠀

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#конкурсы #мэрия

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Виктория Большакова