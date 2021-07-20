Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:00 0

В Минфине обсудили вопрос выплат компенсаций по ЧС в Амурской области

Василий Орлов отчитался о переговорах в своём инстаграм-аккаунте

В Минфине обсудили вопрос выплат компенсаций по ЧС в Амурской области
Фото: https://www.instagram.com/va.orlov/

Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в Министерстве финансов РФ.

«Отработали в Минфине вопрос по выделению средств на компенсационные мероприятия по ЧС», – написал в своём инстаграм-аккаунте глава региона.

Напомним, Василий Орлов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На очной встрече в Москве они обсудили газификацию в Приамурье и ремонт хирургического корпуса Тындинской больницы.

Просмотров всего: 192

#губернатор #областная власть

распечатать


Общество 1

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетил стройплощадки космодрома Восточный
Общество

Амурчанам, пострадавшим от паводка, сделают скидку на оплату электроэнергии
Культура

В Амурской области приводят в порядок 12 сельских Домов культуры
Власть 2

Ремонт детской поликлиники № 3 в Благовещенске закончится осенью
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь