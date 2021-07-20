В Минфине обсудили вопрос выплат компенсаций по ЧС в Амурской области
Василий Орлов отчитался о переговорах в своём инстаграм-аккаунте
Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в Министерстве финансов РФ.
«Отработали в Минфине вопрос по выделению средств на компенсационные мероприятия по ЧС», – написал в своём инстаграм-аккаунте глава региона.
Напомним, Василий Орлов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На очной встрече в Москве они обсудили газификацию в Приамурье и ремонт хирургического корпуса Тындинской больницы.
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