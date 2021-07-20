В Амурской области заработали пункты длительного пребывания для подтопленцев

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области заработали два пункта длительного пребывания для пострадавших от паводка. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, один появился в Благовещенске, второй – в Моховой Пади.

Благовещенский пункт расположился в здании общежития Амурского аграрного колледжа на улице Ленина. Он рассчитан на размещение 57 человек. Второй, который может вместить до 23 человек, находится в общежитии регионального центра спортивной подготовки в Моховой Пади. В помещениях сделали косметический ремонт, закупили мебель, бытовую технику, посуду, постельное бельё и другие необходимые для проживания вещи.

Пункты проверила комиссия в составе представителей прокуратуры Амурской области и Благовещенска, государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора. Замечаний у комиссии не было.

В ближайшее время в пункты длительного пребывания начнут заселять людей.

Напомним, создать пункты длительного пребывания решили в правительстве области.