Министр здравоохранения России ответил на основные вопросы о вакцинации

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Глава Минздрава рассказал, что только 2,5 % вакцинированных заболели коронавирусом. При этом чаще всего люди заражались в период формирования иммунитета (2-3 недели после второй дозы вакцины). Вакцинированные больше защищены от тяжёлых осложнений COVID-19.

Также Михаил Мурашко объяснил, что в среднем иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется в течение полугода, а после он начинает ослабевать, и требуется поставить прививку. Для эффективной борьбы с коронавирусом, в том числе с новыми штаммами, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев после болезни.

Он отметил, что вакцину все же не стоит ставить тем, у кого ранее были тяжёлые аллергические реакции на аналогичные вакцины или их компоненты.

— Медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, – пояснил глава Минздрава.

Михаил Мурашко добавил, что в последнее время регистрируется всё больше случаев заражения молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет, при этом течение болезни у них достаточно тяжёлое.

Отметим, что по данным амурского управления Роспотребнадзора на минувшей неделе в Приамурье коронавирусом заразилось 814 человек. При этом больше всего больных в Благовещенске – 340 случаев.