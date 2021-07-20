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сегодня, 14:43 4

Министр здравоохранения России ответил на основные вопросы о вакцинации

Так, по словам Михаила Мурашко, после вакцинации болеет коронавирусом не более 2,5 % привитых

Министр здравоохранения России ответил на основные вопросы о вакцинации
Фото: pixabay.com

На портале стопкоронавирус.рф опубликовали главные тезисы интервью министра здравоохранения Михаила Мурашко о вакцинации. Он рассказал, кому не стоит ставить прививку, и какова вероятность заболеть после вакцинации.

Глава Минздрава рассказал, что только 2,5 % вакцинированных заболели коронавирусом. При этом чаще всего люди заражались в период формирования иммунитета (2-3 недели после второй дозы вакцины). Вакцинированные больше защищены от тяжёлых осложнений COVID-19.

Также Михаил Мурашко объяснил, что в среднем иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется в течение полугода, а после он начинает ослабевать, и требуется поставить прививку. Для эффективной борьбы с коронавирусом, в том числе с новыми штаммами, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев после болезни.

Он отметил, что вакцину все же не стоит ставить тем, у кого ранее были тяжёлые аллергические реакции на аналогичные вакцины или их компоненты.

— Медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, – пояснил глава Минздрава.

Михаил Мурашко добавил, что в последнее время регистрируется всё больше случаев заражения молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет, при этом течение болезни у них достаточно тяжёлое.

Отметим, что по данным амурского управления Роспотребнадзора на минувшей неделе в Приамурье коронавирусом заразилось 814 человек. При этом больше всего больных в Благовещенске – 340 случаев.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Мои знакомые муж с женой после этой прививочки чуть богу душу не отдали. А вот интересно, а сколько процентов населения заболевает без прививок? Думаю не более этих самых 2,5%. Так в чём смысл прививок?

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    В большинстве европейских стран уже ведут статистику заболеваний в тяжелой форме привитых вакцинами и только в России ничего не показывают и все хорошо.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Одно видно невооружённым взглядом - чем больше народу привито, тем больше заболевших в стране! (

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    57 минут назад

    Так почему после вакцинации умирают?

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