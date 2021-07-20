МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой на новый сезон

Телеведущая и певица Ольга Бузова в июне вышла на сцену МХАТа, исполнив роль Беллы Шанталь. МХАТ решил продолжить работу с артисткой. На сентябрь запланированы ещё два спектакля с её участием, за которые Бузовой заплатят 234 044 рубля.

Как пишут «Известия», художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что работа Ольги Бузовой во МХАТе вызывает уважение.

По словам Боякова, они серьёзно работали, и Ольга справилась с задачей. Комментируя продление контракта с Бузовой, он назвал её «просто безупречной артисткой».

Худрук МХАТа назвал её появление на сцене «концептуальным ходом», напомнив, что когда-то Константин Станиславский воспользовался подобным приёмом.

Ранее новость об участии бывшей ведущей «Дома-2» в постановке МХАТа была встречена неоднозначно. Поклонники поддержали своего кумира. Однако многие известные артисты раскритиковали участие Бузовой в спектакле.