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МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой на новый сезон

Художественный руководитель МХАТа назвал Бузову безупречной артисткой

МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой на новый сезон
Фото: newsae.ru

Московский художественный академический театр имени Горького заключил новый контракт с телеведущей Ольгой Бузовой, которая недавно сыграла в спектакле о молодости Иосифа Сталина. В сентябре артистка снова выйдет на сцену легендарного театра, пишет ФАН.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в июне вышла на сцену МХАТа, исполнив роль Беллы Шанталь. МХАТ решил продолжить работу с артисткой. На сентябрь запланированы ещё два спектакля с её участием, за которые Бузовой заплатят 234 044 рубля.

Как пишут «Известия», художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что работа Ольги Бузовой во МХАТе вызывает уважение.

По словам Боякова, они серьёзно работали, и Ольга справилась с задачей. Комментируя продление контракта с Бузовой, он назвал её «просто безупречной артисткой».

Худрук МХАТа назвал её появление на сцене «концептуальным ходом», напомнив, что когда-то Константин Станиславский воспользовался подобным приёмом.

Ранее новость об участии бывшей ведущей «Дома-2» в постановке МХАТа была встречена неоднозначно. Поклонники поддержали своего кумира. Однако многие известные артисты раскритиковали участие Бузовой в спектакле.

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#культура #шоу-бизнес

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