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сегодня, 14:01 6

В Благовещенске из-за затоптанных газонов пришлось дважды переделывать работу

Подрядчик был вынужден дважды засеивать газоны из-за прохожих

В Благовещенске из-за затоптанных газонов пришлось дважды переделывать работу
Фото: admblag.ru

В настоящее время на нескольких улицах города Благовещенска проводятся работы по озеленению. В их числе улица Калинина от Тенистой до Ленина, улица Театральная от Октябрьской до Свободной, а также сквер имени Юрия Кузнецова.

Специалистам подрядной организации приходилось дважды выполнять часть работ. Они вспахивали земельные участки, удаляли сорняки и проводили посев газонной травы.

— При проведении работ по устройству газонов подрядчик столкнулся с трудностями. Дело в том, что жители нашего города вытаптывают засеянные участки. Либо в некоторых случаях перекапывают засеянный газон и садят различные растения по своему усмотрению. Хочется обратить внимание горожан, что все работы по посадкам необходимо проводить после предварительного согласования с управлением ЖКХ города, для этого можно позвонить по телефону 66-18-84, – рассказали в городском управлении ЖКХ.

Со слов подрядчика, чаще всего жители затаптывают зону автобусных остановок и парковок.

— В сквере имени Кузнецова мы сеяли спортивный газон. Он вообще вытаптывания не боится, но ему нужно дать хотя бы взойти. Мы стараемся город озеленять. Хочется, чтобы жители бережнее относились к озеленённым участкам улиц, – сообщил Максим Шейхот, представитель подрядной организации.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • yuliablg444

    yuliablg444
    6 часов назад

    а потом говорят что во всем Путин и Орлов виноваты.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    5 часов назад

    Может быть стоит заранее проектировать асфальтирование тех участков, которые вытоптаны? Ведь ежу понятно, что там всё равно будут ходить? Проще сразу сделать дорожку там, где удобно людям, а не пересеивать по два раза газон на пути людей?

  • НЮ

    НЮ
    5 часов назад

    В Японии так. Люди сначала дорожки натропят, только потом покрытие делают

  • retrogr

    retrogr
    5 часов назад

    это волюнтаризм и экстремизм)

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    "НЮ

    В Японии так. Люди сначала дорожки натропят, только потом покрытие делают" -

    И не только в Японии,- пример в России - Новосибирский академгородок - люди протоптали - затем покрыли асфальтом (и это в 60 годы....)Так что есть с кого брать пример...

  • Odissey

    Odissey
    1 час назад

    люде не ходят как шахматные кони, люди ходят как шахматные слоны...

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