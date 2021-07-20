В Благовещенске из-за затоптанных газонов пришлось дважды переделывать работу

В настоящее время на нескольких улицах города Благовещенска проводятся работы по озеленению. В их числе улица Калинина от Тенистой до Ленина, улица Театральная от Октябрьской до Свободной, а также сквер имени Юрия Кузнецова.

Специалистам подрядной организации приходилось дважды выполнять часть работ. Они вспахивали земельные участки, удаляли сорняки и проводили посев газонной травы.

— При проведении работ по устройству газонов подрядчик столкнулся с трудностями. Дело в том, что жители нашего города вытаптывают засеянные участки. Либо в некоторых случаях перекапывают засеянный газон и садят различные растения по своему усмотрению. Хочется обратить внимание горожан, что все работы по посадкам необходимо проводить после предварительного согласования с управлением ЖКХ города, для этого можно позвонить по телефону 66-18-84, – рассказали в городском управлении ЖКХ.

Со слов подрядчика, чаще всего жители затаптывают зону автобусных остановок и парковок.

— В сквере имени Кузнецова мы сеяли спортивный газон. Он вообще вытаптывания не боится, но ему нужно дать хотя бы взойти. Мы стараемся город озеленять. Хочется, чтобы жители бережнее относились к озеленённым участкам улиц, – сообщил Максим Шейхот, представитель подрядной организации.