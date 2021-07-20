В Амурской области экс-главу сельсовета осудили за служебный подлог и присвоение чужого имущества

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Бывшего главу Михайловского сельсовета Благовещенского района признали виновным в двух преступлениях: служебном подлоге и присвоении чужого имущества. Ранее этого же чиновника осудили за фиктивную регистрацию гражданина по месту жительства, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Во время следствия выяснилось, что с марта 2017 по декабрь 2018 года по указанию осуждённого готовились подложные договоры на услуги грейдера, а также на отжиг и выкос травы. На самом деле никаких работ в поселении не проводилось. Так мужчина «заработал» более 250 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно и с испытательным сроком два года. Во время предварительного следствия мужчина полностью возместил нанесённый ущерб.