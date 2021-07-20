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сегодня, 13:44 1

В Центре управления регионом ответили на самые волнующие амурчан вопросы

Система «Инцидент Менеджер» с каждым месяцем фиксирует всё больше сообщений

В Центре управления регионом ответили на самые волнующие амурчан вопросы
Фото: tsur_28

Количество комментариев, которые регистрирует система «Инцидент Менеджмент» растёт. Только за прошлую неделю амурчане задали 424 вопроса, в прошлом месяце столько отработали за две недели, сообщил центр управления региона.

В ведомстве выбрали самые популярные вопросы амурчан. Благовещенцев больше всего волнуют дорожные работы, точнее, когда они закончатся. Капитальный ремонт улицы Горького в этом году закончат до 30 октября. С улицей Мухина ситуация сложнее, к 30 октября там обещают заменить инженерные сети, дорогой и тротуарами займутся в следующем году.

Жители Свободного активно обсуждали установку светофоров. Все предложения центр управления регионов передал в местную администрацию.

Белогорск больше всего волнуют старые тополя. Чтобы спилить деревья, жители города могут обратиться в управляющую компанию или в управление ЖКХ города, посоветовали в центре.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    9 минут назад

    А. Так ето бро добрых советов и передач пожеланий?

    Какая нужная компания оказывается. Надеюсь - частная?

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