В Центре управления регионом ответили на самые волнующие амурчан вопросы

Количество комментариев, которые регистрирует система «Инцидент Менеджмент» растёт. Только за прошлую неделю амурчане задали 424 вопроса, в прошлом месяце столько отработали за две недели, сообщил центр управления региона.

В ведомстве выбрали самые популярные вопросы амурчан. Благовещенцев больше всего волнуют дорожные работы, точнее, когда они закончатся. Капитальный ремонт улицы Горького в этом году закончат до 30 октября. С улицей Мухина ситуация сложнее, к 30 октября там обещают заменить инженерные сети, дорогой и тротуарами займутся в следующем году.

Жители Свободного активно обсуждали установку светофоров. Все предложения центр управления регионов передал в местную администрацию.

Белогорск больше всего волнуют старые тополя. Чтобы спилить деревья, жители города могут обратиться в управляющую компанию или в управление ЖКХ города, посоветовали в центре.