В Амурской области 70-летний грибник пропал в лесу

Фото: пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ

В Зейском районе Амурской области в понедельник, 19 июля, потерялся пожилой мужчина. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, двое приятелей поехали за грибами в районе посёлка Николаевка-1, разошлись в разные стороны и заблудились.

Один из потерявшихся смог найти дорогу обратно, взял подмогу и отправился искать старшего товарища. Однако поиски не принесли результатов и мужчина позвонил спасателям.

На поиски грибника из Зеи выехали спасатели областного поисково-спасательного отряда. В лесу сначала нашли синие «Жигули», на которых приехал мужчина. Через полтора часа по следам в двух километрах от автомобиля нашли и потерявшегося. Обессилевший пожилой мужчина сидел под кустом.

— По словам мужчины, во время поисков грибов ему стало плохо, он был дезориентирован и не смог найти путь обратно. Он потихоньку бродил по лесу, нашел белую канистру и носил ее с собой, чтобы отдыхать на ней. Именно благодаря ей мужчину и заметил в лесу наш спасатель Олег Кудрин. К тому времени, грибник обессилел настолько, что не мог даже позвать на помощь, – рассказал подробности поисковой операции начальник поисково-спасательной группы города Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ Николай Белимов.

От медицинской помощи пожилой житель Николаевки отказался. Спасатели доставили его домой.



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