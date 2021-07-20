В амурский космоград привезут мощи святого

В Циолковский привезут часть мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В среду, 21 июля, в день празднования в честь явления Казанской иконы Божией Матери, по информации инстаграм-паблика @zatokosmograd, в храме города Циолковский состоится праздничное богослужение во главе правящего архиерея Лукиана архиепископа Благовещенского и Тындинского.

Напоминаем, что при посещении храма необходимо соблюдать антиковидные меры.