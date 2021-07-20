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В амурский космоград привезут мощи святого

Жители Циолковского смогут лицезреть часть мощей святого благоверного князя Александра Невского

В амурский космоград привезут мощи святого
Фото: pravoslavnaya-biblioteka.ru

В Циолковский привезут часть мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В среду, 21 июля, в день празднования в честь явления Казанской иконы Божией Матери, по информации инстаграм-паблика @zatokosmograd, в храме города Циолковский состоится праздничное богослужение во главе правящего архиерея Лукиана архиепископа Благовещенского и Тындинского.

Напоминаем, что при посещении храма необходимо соблюдать антиковидные меры.

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#религия #Циолковский

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