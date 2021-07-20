В Сковородинском районе Амурской области к началу учебного года откроется новая «Точка роста»

Фото: Инстаграм-аккаунт @skovorodinskiy_rayon

Сковородинский район третий год подряд реализует национальный проект «Образование» федерального проекта «Современная школа», создавая на территории образовательных учреждений центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста».

В 2019 году в районе были открыты две «Точки роста» на базе школ села Талдан и станции БАМ, в 2020 году два таких центра появились в Уруше и Сковородино. В данный момент на базе школы в посёлке городского типа Ерофей Павлович проводятся ремонтные работы кабинетов для «Точки роста». Современные помещения оснащены виртуальным шлемом, квадрокоптерами, интеллектуальным конструктором, 3D-принтером. В таких образовательных центрах разрабатываются проекты, снимаются фильмы, ролики, по-новому проходят уроки, ребята общаются с педагогами. Всё это будет способствовать развитию современной личности каждого из школьников, сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Сковородинского района.