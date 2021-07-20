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У Ксении Бородиной и Курбана Омарова начался бракоразводный процесс

Стали известны детали развода Ксении Бородиной

У Ксении Бородиной и Курбана Омарова начался бракоразводный процесс
Фото: elleonora.ru

В Москве состоялось первое заседание по делу о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Пара поженилась шесть лет назад, у них есть 5-летняя дочь Теона. Между супругами уже возникали серьёзные проблемы, но Ксения старалась сохранить брак. Однако недавно Бородина сама подала на развод, пишет «Комсомольская правда».

На судебное заседание ни Бородина, ни Омаров не пришли, присутствовали лишь их адвокаты. Они заявили, что супруги не возражают против расторжения брака и не видят причин для его сохранения.

Представитель Курбана Омарова заявил, что отец Теоны хочет видеться с ребёнком и участвовать в его воспитании. При этом он не возражает, что дочь будет жить с матерью.

Коллеги Бородиной рассказали, что Омаров готов отказаться от претензий на загородный дом ради того, чтобы Ксения не препятствовала его общению с дочерью. А основания для таких опасений у Курбана есть, ведь Ксения обижена из-за его измен в браке.

Семья Бородиной и Омарова жила в Подмосковье в доме стоимостью около 17 миллионов рублей. Телеведущая зарабатывала больше мужа, оплачивала их совместные путешествия и другие крупные покупки.

Ксения признаётся, что пока не думает о новых отношениях. Она хочет «насладиться свободой, общением с семьёй, работой, новыми проектами, друзьями».

Следующее судебное заседание по делу о разводе Бородиной и Омарова состоится 6 августа.

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#дети #суды #шоу-бизнес

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