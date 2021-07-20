У Ксении Бородиной и Курбана Омарова начался бракоразводный процесс

На судебное заседание ни Бородина, ни Омаров не пришли, присутствовали лишь их адвокаты. Они заявили, что супруги не возражают против расторжения брака и не видят причин для его сохранения.

Представитель Курбана Омарова заявил, что отец Теоны хочет видеться с ребёнком и участвовать в его воспитании. При этом он не возражает, что дочь будет жить с матерью.

Коллеги Бородиной рассказали, что Омаров готов отказаться от претензий на загородный дом ради того, чтобы Ксения не препятствовала его общению с дочерью. А основания для таких опасений у Курбана есть, ведь Ксения обижена из-за его измен в браке.

Семья Бородиной и Омарова жила в Подмосковье в доме стоимостью около 17 миллионов рублей. Телеведущая зарабатывала больше мужа, оплачивала их совместные путешествия и другие крупные покупки.

Ксения признаётся, что пока не думает о новых отношениях. Она хочет «насладиться свободой, общением с семьёй, работой, новыми проектами, друзьями».

Следующее судебное заседание по делу о разводе Бородиной и Омарова состоится 6 августа.