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20июля
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сегодня, 12:44 2

Сотни строителей Амурского ГПЗ отпраздновали Курбан-байрам

Мероприятие прошло сегодня с соблюдением мер санитарной безопасности

Сотни строителей Амурского ГПЗ отпраздновали Курбан-байрам
Фото: amur_gpz

Во вторник, 20 июля, на Амурском ГПЗ отпраздновали Курбан-байрам. Строители, исповедующие ислам, помолились с учётом всех мер противоэпидемиологической безопасности.

— От верующих требовалось соблюдать социальную дистанцию, а также иметь средства индивидуальной защиты. Размеры открытой площадки и ангаров позволили работникам молиться на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Также для молящихся установили ёмкости с дезинфицирующим раствором, – рассказали в пресс-службе «Газпромпереработки Благовещенск».

Праздничную молитву провели на территории вахтовых посёлков. Площадку для ритуального действа подготовили и разметили. Часть мусульман молилась в специально организованных помещениях.

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#праздники

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    53 минуты назад

    Какого ...Эти строители по Благовещенску сейчас разгуливают? некоторые уже в одурманенном состоянии.

  • inoy

    inoy
    10 минут назад

    это они любят, это они и продают

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