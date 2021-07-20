Сотни строителей Амурского ГПЗ отпраздновали Курбан-байрам

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Во вторник, 20 июля, на Амурском ГПЗ отпраздновали Курбан-байрам. Строители, исповедующие ислам, помолились с учётом всех мер противоэпидемиологической безопасности.

— От верующих требовалось соблюдать социальную дистанцию, а также иметь средства индивидуальной защиты. Размеры открытой площадки и ангаров позволили работникам молиться на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Также для молящихся установили ёмкости с дезинфицирующим раствором, – рассказали в пресс-службе «Газпромпереработки Благовещенск».

Праздничную молитву провели на территории вахтовых посёлков. Площадку для ритуального действа подготовили и разметили. Часть мусульман молилась в специально организованных помещениях.