Благовещенские полицейские раскрыли серию уличных грабежей и квартирных краж

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Сотрудники уголовного розыска благовещенской полиции задержали 36-летнего неработающего ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении четырёх грабежей и двух квартирных краж. Все потерпевшие – пожилые женщины.

Установлено, что злоумышленник причастен к совершению грабежей, совершённых в областном центре на улицах Шевченко, 50-летия Октября и Амурской. Во всех случаях грабитель похищал ювелирные изделия у пожилых женщин. Также известно, что мужчина причастен к хищению личного имущества собственной матери.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 161 УК РФ «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания, ведётся следствие, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.