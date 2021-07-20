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сегодня, 12:29 0

Благовещенские полицейские раскрыли серию уличных грабежей и квартирных краж

Задержан 36-летний рецидивист

Благовещенские полицейские раскрыли серию уличных грабежей и квартирных краж
Фото: depositphotos.com

Сотрудники уголовного розыска благовещенской полиции задержали 36-летнего неработающего ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении четырёх грабежей и двух квартирных краж. Все потерпевшие – пожилые женщины.

Установлено, что злоумышленник причастен к совершению грабежей, совершённых в областном центре на улицах Шевченко, 50-летия Октября и Амурской. Во всех случаях грабитель похищал ювелирные изделия у пожилых женщин. Также известно, что мужчина причастен к хищению личного имущества собственной матери.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 161 УК РФ «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания, ведётся следствие, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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