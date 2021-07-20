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сегодня, 11:59 0

Путешествовать по России на самолёте семьёй стало дешевле

Правительство утвердило специальные сниженные тарифы для семей с детьми

Путешествовать по России на самолёте семьёй стало дешевле
Фото: pixabay.com

Для развития внутреннего туризма правительство России утвердило специальные тарифы на авиаперелёты для семей с детьми. Правила субсидирования этой льготы подписал Михаил Мишустин.

Всего будет субсидировано 46 маршрутов по всей России, в том числе и в популярные туристические центры: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль и Петрозаводск.

Из Благовещенска по семейным тарифам можно будет слетать во Владивосток (за 8 055 рублей на человека) и Новосибирск (за 10 953 рубля на человека). Путешествие по другим направлениям составляет от 4,6 до 10,9 тысячи рублей.

— Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает, – пояснили в пресс-службе правительства.

Планируется, что за год льготой воспользуются не менее 50 тысяч пассажиров. В бюджете на эти цели предусмотрено 1,35 миллиарда рублей.

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#российская власть #транспорт #туризм

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