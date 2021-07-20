В Амурской области накажут микрокредитную организацию за звонки не тем людям
Кредиторы продолжали названивать третьим лицам даже после их возражений
В Амурской области составили административный протокол в отношении микрофинансовой компании. Как сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов, сотрудники организации названивали коллегам и знакомым должника.
К приставам с жалобой обратился сам задолжавший. Как выяснили судебные приставы, кредиторы звонили третьим лицам не только без надлежащего согласия должника, но и после явного несогласия на такое взаимодействие.
В отношении микрофинансовой компании составлен протокол об административном правонарушении.
С начала года сотрудники ведомства составили уже 11 протоколов в отношении коллекторов.
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