Глава Минздрава заявил, что скорость поражения лёгких при COVID-19 удвоилась

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Поражение лёгких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает быстрее. Кроме того, всё чаще отмечаются кишечные проявления, а также симптомы, сходные с ангиной.

— Если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвёртым, – рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что у заражённых дельта-штаммом коронавируса всё чаще фиксируются желудочно-кишечные симптомы. При этом нарушение обоняния и вкуса встречается у меньшего числа пациентов, сообщает «Российская газета».