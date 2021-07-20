Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:29 0

Глава Минздрава заявил, что скорость поражения лёгких при COVID-19 удвоилась

Врачи фиксируют новые симптомы у заболевших

Глава Минздрава заявил, что скорость поражения лёгких при COVID-19 удвоилась
Фото: depositphotos.com

Поражение лёгких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает быстрее. Кроме того, всё чаще отмечаются кишечные проявления, а также симптомы, сходные с ангиной.

— Если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвёртым, – рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что у заражённых дельта-штаммом коронавируса всё чаще фиксируются желудочно-кишечные симптомы. При этом нарушение обоняния и вкуса встречается у меньшего числа пациентов, сообщает «Российская газета».

Просмотров всего: 574

#COVID 19 #здоровье

распечатать


Общество

Вот тебе и Олимпиада: журналиста из Амурской области едва не выдворили из Японии
В России и мире

Перенёсший инсульт Николай Носков выступил на «Славянском базаре» в инвалидном кресле
Коронавирус 1

Моя вакцинация: почему от COVID прививают не всех
Общество 3

В Екатеринбурге губернатор распорядился вырубить все тополя
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь