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сегодня, 11:14 0

На школьные выплаты правительство России направит 204 миллиарда рублей

Выплата по 10 тысяч рублей предусмотрена на детей в возрасте от 6 до 18 лет

На школьные выплаты правительство России направит 204 миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из бюджета 204 миллиардов рублей на выплаты детям в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним, что приём заявлений на школьные выплаты начался 15 июля, а деньги начнут поступать уже 16 августа.

— Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям всё необходимое для школы, – сказал Михаил Мишустин.

Порядок подачи заявления на выплату можно узнать в материале Амур.инфо. Подать заявление можно в период с 15 июля по 1 ноября.

Отметим, что о подобной мере поддержки семей с детьми Владимир Путин объявил в своём выступлении с посланием Федеральному Собранию. Указ об этом был подписан 2 июля.

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#дети #российская власть

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