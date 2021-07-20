В Амурской области восстанавливают размытый проезд между Экимчаном и Стойбой

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В Селемджинском районе Амурской области снова заработал проезд по мостовому переходу через реку Большой Караурак. Как сообщает пресс-служба администрации района, проезд восстановили силами группы компаний «Петропавловск» и ООО «Россыпи».

Продолжается ремонт дорожного полотна на мостах через реки Сипкан и Верхняя Стойба (Лукачек). Проезд есть для всех видов транспорта, однако жителей просят отложить поездку по маршруту Экимчан – Стойба до полного восстановления размытых участков.

Напомним, по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина Амурская область получит дополнительно 685,5 миллиона рублей на восстановление дорог, которые пострадали в 2019 году.