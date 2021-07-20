Перенёсший инсульт Николай Носков выступил на «Славянском базаре» в инвалидном кресле

Возвращение артиста на сцену стало настоящим чудом для его поклонников, а для самого Носкова – это стимул двигаться дальше.

У певца паралич правой стороны тела, проблемы со зрением и дикцией, он не может ходить. При этом он всё чаще стал давать концерты, ведь на восстановление артиста нужны миллионы рублей.

На своих прошлых концертах Носков пел, сидя на стуле, и порой даже вставал, опираясь на трость. Однако на этот раз Николай исполнил свои хиты, сидя в инвалидной коляске.

От зрителей не укрылось, что пение даётся артисту с большим трудом. Публика аплодировала артисту стоя, многие поклонники не скрывали слёз.

Журналистам не удалось пообщаться со звездой, его тщательно берегут от лишних глаз. Пока Николай Носков не может даже самостоятельно выйти из машины: помощники переносят его на руках.