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сегодня, 12:20 0

Истинная кухня Грузии в Благовещенске

Невозможно оставаться равнодушным к пряным, ярким, сочным грузинским блюдам

Истинная кухня Грузии в Благовещенске

Попробовав их хотя бы раз, будьте уверены, вы попросите добавки и отдадите этой кухне своё сердце!

Сейчас мы делимся секретом, где без перелетов и смены часовых поясов можно отведать невероятно вкусную аутентичную грузинскую кухню. Не будем много говорить, смотрите сами!

Ресторан грузинской кухни «Багратион»

ул. Кузнечная, 131

Бронь/доставка блюд по телефону: +7 (4162) 585 – 990

@bagration.rest

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