сегодня, 12:20 0
Истинная кухня Грузии в Благовещенске
Невозможно оставаться равнодушным к пряным, ярким, сочным грузинским блюдам
Попробовав их хотя бы раз, будьте уверены, вы попросите добавки и отдадите этой кухне своё сердце!
Сейчас мы делимся секретом, где без перелетов и смены часовых поясов можно отведать невероятно вкусную аутентичную грузинскую кухню. Не будем много говорить, смотрите сами!
Ресторан грузинской кухни «Багратион»
ул. Кузнечная, 131
Бронь/доставка блюд по телефону: +7 (4162) 585 – 990
@bagration.rest
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