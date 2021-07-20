В Китае в результате ливней разрушились две дамбы на притоке реки Нэньцзян

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Сильные ливни продолжаются на севере Китая с начала июля. Они стали причиной наводнения на реке Номиньхэ, впадающей в Сунгари.

Две дамбы располагались в 13 километрах друг от друга. Из-за большого потока воды первое сооружение перестало выдерживать давление и разрушилось. Вслед за этим вода уничтожила и вторую дамбу ниже по течению.

Местные власти эвакуировали из опасного района около 16,7 тысячи жителей. В результате инцидента затоплены около 22,8 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, уничтожены 22 моста. Правительство продолжает оценивать нанесенный ударом стихии экономический ущерб. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает интернет-портал biang.ru со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщало Амур.инфо вчера, на Благовещенск также обрушился тропический ливень, затопив несколько улиц.