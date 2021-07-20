Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:50 0

В Китае в результате ливней разрушились две дамбы на притоке реки Нэньцзян

Это произошло в граничащем с Россией автономном районе Внутренняя Монголия

В Китае в результате ливней разрушились две дамбы на притоке реки Нэньцзян
Фото: biang.ru

Сильные ливни продолжаются на севере Китая с начала июля. Они стали причиной наводнения на реке Номиньхэ, впадающей в Сунгари.

Две дамбы располагались в 13 километрах друг от друга. Из-за большого потока воды первое сооружение перестало выдерживать давление и разрушилось. Вслед за этим вода уничтожила и вторую дамбу ниже по течению.

Местные власти эвакуировали из опасного района около 16,7 тысячи жителей. В результате инцидента затоплены около 22,8 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, уничтожены 22 моста. Правительство продолжает оценивать нанесенный ударом стихии экономический ущерб. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало, сообщает интернет-портал biang.ru со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщало Амур.инфо вчера, на Благовещенск также обрушился тропический ливень, затопив несколько улиц.

Просмотров всего: 494

#большая вода #Китай

распечатать


Общество

В Амурской области восстанавливают размытый проезд между Экимчаном и Стойбой

Общество

В Благовещенском районе остаются затопленными один жилой дом и девять участков
Общество

Благовещенские подтопленцы могут узнать одобрены ли им выплаты по телефону специальной горячей линии
Происшествия 4

Амурчанка соврала, что у нее смыло огород, и получила выплаты
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь