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Эмин Агаларов признался, что сам виноват в разводе с бывшей женой

Эмин Агаларов раскрыл причину расставания с Алёной Гавриловой

Эмин Агаларов признался, что сам виноват в разводе с бывшей женой
Фото: my-mask.ru

Свадьба Эмина и Алёны состоялась в 2018 году, но официально пара так и не узаконила отношения. В этом союзе на свет появилась дочь Афина. Вскоре после этого Агаларов и Гаврилова расстались, сумев при этом сохранить дружеские отношения. В недавнем интервью певец раскрыл причины их разрыва, пишет «СтарХит».

Эмин долгое время не раскрывал причину расставания с Алёной, но в шоу Ксении Собчак решился на откровение. 41-летний певец признался, что сам виноват в крахе семьи.

Агаларов заявил, что любой женщине будет с ним непросто, ведь всё должно быть так, как он хочет. По словам Эмина, Алёна старалась ему угодить, но проблема была в нём, в его образе жизни и мировоззрении. Также певец отметил, что он очень ревнивый. Из-за его приступа ревности может разрушиться всё вокруг.

Сейчас артист мечтает найти спутницу жизни, которая бы с пониманием относилась к его сложному характеру. Он признаётся, что пока у него не получается идти на компромиссы, но он работает в этом направлении.

Эмин даже обратился к психологу и уже провёл несколько сессий. По его словам, специалист направляет его, чтобы он сам сумел найти все ответы.

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#шоу-бизнес

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