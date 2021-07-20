Эмин Агаларов признался, что сам виноват в разводе с бывшей женой

Эмин долгое время не раскрывал причину расставания с Алёной, но в шоу Ксении Собчак решился на откровение. 41-летний певец признался, что сам виноват в крахе семьи.

Агаларов заявил, что любой женщине будет с ним непросто, ведь всё должно быть так, как он хочет. По словам Эмина, Алёна старалась ему угодить, но проблема была в нём, в его образе жизни и мировоззрении. Также певец отметил, что он очень ревнивый. Из-за его приступа ревности может разрушиться всё вокруг.

Сейчас артист мечтает найти спутницу жизни, которая бы с пониманием относилась к его сложному характеру. Он признаётся, что пока у него не получается идти на компромиссы, но он работает в этом направлении.

Эмин даже обратился к психологу и уже провёл несколько сессий. По его словам, специалист направляет его, чтобы он сам сумел найти все ответы.