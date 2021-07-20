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20июля
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сегодня, 10:15 0

В Благовещенском районе остаются затопленными один жилой дом и девять участков

Большая вода пока остаётся в селе Владимировка

В Благовещенском районе остаются затопленными один жилой дом и девять участков

По данным пресс-службы администрации Благовещенского района, в минувшие сутки, 19 июля, в селе Владимировка оставались подтопленными девять приусадебных участков и один частный жилой дом.

В пунктах временного размещения по-прежнему остаются 30 человек.

В сёлах Сергеевка, Владимировка, Игнатьево и Марково продолжаются аварийно-восстановительные работы, в которых задействовано 120 тепловых пушек и 22 мотопомпы. Всего за сутки в Благовещенском районе продезинфицирован 621 приусадебный участок, 485 домов и 35 дорог, откачена вода из 361 дома, 880 раз была организована просушка домов, адресная помощь оказывалась в 946 жилых помещениях.

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#большая вода #Благрайон

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