В Благовещенском районе остаются затопленными один жилой дом и девять участков

По данным пресс-службы администрации Благовещенского района, в минувшие сутки, 19 июля, в селе Владимировка оставались подтопленными девять приусадебных участков и один частный жилой дом.

В пунктах временного размещения по-прежнему остаются 30 человек.

В сёлах Сергеевка, Владимировка, Игнатьево и Марково продолжаются аварийно-восстановительные работы, в которых задействовано 120 тепловых пушек и 22 мотопомпы. Всего за сутки в Благовещенском районе продезинфицирован 621 приусадебный участок, 485 домов и 35 дорог, откачена вода из 361 дома, 880 раз была организована просушка домов, адресная помощь оказывалась в 946 жилых помещениях.