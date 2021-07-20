Амурские водолазы ищут утонувшего мужчину

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Спасатели ищут амурчанина, который предположительно утонул 18 июля на левой стороне реки Зея, в трёх километрах от села Красноярово Мазановского района. О пропаже сообщили вчера вечером, сообщает пресс-служба регионального центра ГЗ и ПБ.

В прошедшее воскресенье двое знакомых отдыхали у воды. Один из них купался, второй был на берегу. Когда мужчина вынырнул, то не увидел своего приятеля.

Водолазы работали в условиях сильного течения реки и нулевой видимости. Специалисты обследовали 600 квадратных метров предполагаемого места происшествия, но пока поиски результатов не дали.

В Амурской области с начала купального сезона утонули 18 человек, в том числе двое детей.