Медведица с медвежатами снова вышла на трассу на севере Амурской области

В комментариях к видео, которое сняла @al1mberov, люди заметили, что медвежата уже выросли и совершенно не боятся машин и людей.

Нашлись и те, кто считает такой прикорм медведей недопустимым: «Народ! Заканчивайте прикармливать животных и отпустите их в живую природу. Малышам за лето надо адаптироваться и научиться самостоятельно добывать себе пищу. Они сидят у дороги и ждут, кто что даст. Вы что не видите какие они худые. Народ, очнитесь!!!!» (Прим.ред. – орфография автора сохранена)

Отметим, что этой же позиции придерживаются и в амурском охотуправлении:

— Мы уже неоднократно предупреждали местных жителей, что нельзя кормить диких животных. Звери быстро привыкают и могут напасть на людей. Сколько говорили: «Не лезьте и не провоцируйте зверя». Но люди совсем не думают о последствиях! – говорили в ведомстве.