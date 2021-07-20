Российским генералам хотят продлить предельный срок службы

Президент страны Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий генералам армии и адмиралам флота служить дольше.

Так, высшие должностные лица в вооруженных силах смогут по истечении последнего контракта по возрасту, заключить новый. Законопроект уже приняли к рассмотрению.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста…», – сказано в пояснительной записке к документу.

Отметим, что сегодня предельный срок службы для генералов и адмиралов в России составляет 65 лет.