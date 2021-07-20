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20июля
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сегодня, 10:30 4

Российским генералам хотят продлить предельный срок службы

Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение Владимир Путин

Российским генералам хотят продлить предельный срок службы

Президент страны Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий генералам армии и адмиралам флота служить дольше.

Так, высшие должностные лица в вооруженных силах смогут по истечении последнего контракта по возрасту, заключить новый. Законопроект уже приняли к рассмотрению.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста…», – сказано в пояснительной записке к документу.

Отметим, что сегодня предельный срок службы для генералов и адмиралов в России составляет 65 лет.

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#армия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    скоро Шойгу 70 лет

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    А нахрена нам 70-ти летние маразматичные генералы?

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    "А нахрена нам 70-ти летние маразматичные генералы?"

    А вас что, кто-то спрашивал? :)

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    47 минут назад

    Оленевода еще 5 лет назад надо было на отдых отправить..

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