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В Благовещенске началась реконструкция Первомайского парка

Все работы закончат в октябре

В Благовещенске началась реконструкция Первомайского парка

В благовещенском Первомайском парке началась масштабная реконструкция. Как сообщает пресс-служба мэрии города, в парке одновременно будут строить систему водоотведения, модернизировать освещение и благоустраивать территорию.

В парке уже начали устанавливать дренажные колодцы и прокладывать трубы. Вся вода будет уходить в центральный водоотвод. Кроме этого, рабочие демонтируют тротуарную плитку и старый асфальтобетон.

— После демонтажных работ будем готовить основание и укладывать новые дорожки. Вокруг парка построим тротуарную и беговую дорожки. Они будут смежными, общей протяженностью в километр. Тротуарная дорожка будет шириной 2,5 метра, беговая – 1,5 метра – с резиновым покрытием. Одно из принципиальных условий заказчика – сохранение всех деревьев, при проведении работ мы ничего не вырубаем, – рассказал представитель подрядной организации Илья Песков.

В конце июля определят подрядчика, который займётся освещением парка. Вдоль дорожек поставят современные светильники, ландшафтные и мачтовые фонари – более 150 единиц.

— Реконструкция Первомайского парка включает в себя несколько этапов. Первый этап – это водоотведение и работы по благоустройству. В рамках второго этапа пройдут работы по установке малых архитектурных форм, строительству отдельных объектов – цветочного павильона, пергол с качелями, амфитеатра, сцены, входной группы. Инклюзивные площадки будут сохранены и облагорожены. Проект по реконструкции парка реализуется благодаря поддержке губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова. Работы ведутся на средства регионального бюджета с городским софинансированием, – сообщил Олег Имамеев.

Реконструкция Первомайского парка ведется в рамках региональной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области» (мероприятие «Поддержка административного центра Амурской области»). Первый этап работ планируется завершить до 15 октября.

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#отдых #строительство

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