В Екатеринбурге губернатор распорядился вырубить все тополя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге. В течение 10-15 лет их полностью заменят на другие деревья.

В июне в Екатеринбурге едва ли не каждый день фиксировалось по 250 вызовов пожарных на тушение загоревшегося тополиного пуха. Аллергики пуху тоже не рады – он переносит пыльцу и способствует возникновению аллергических реакций.

«Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать. Я знаю, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени и вырубка даже старых и больных деревьев расстраивает горожан. Но чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать», – написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

В Благовещенске тоже предлагали полностью избавиться от тополей. Но не из-за пожаров или аллергии. Посаженные еще в прошлом веке деревья нередко падают во время летних бурь.