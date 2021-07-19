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19 июля 2021, 20:45 0

Благовещенские подтопленцы могут узнать одобрены ли им выплаты по телефону специальной горячей линии

Нужно только позвонить по номеру 999-112

Благовещенские подтопленцы могут узнать одобрены ли им выплаты по телефону специальной горячей линии

Жители Благовещенска, подавшие документы на получение региональных и федеральных выплат из-за летнего паводка, могут узнать о статусе проверки по телефону специальной горячей линии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, номер горячей линии ЕДДС: 999-112.

— На 19 июля в Благовещенске принято 350 заявлений на региональные и федеральные выплаты. С начала паводка по федеральным выплатам обработано заявлений на сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей, по региональным – на сумму 890 тысяч рублей, – рассказали в городской администрации.

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#большая вода

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