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19 июля 2021, 20:27 3

Строители Амурского ГПЗ отметят Курбан-байрам с учётом всех санитарных норм

Размеры территории позволят мусульманам молиться на безопасном друг от друга расстоянии

Строители Амурского ГПЗ отметят Курбан-байрам с учётом всех санитарных норм

Во вторник, 20 июля, сотрудники Амурского ГПЗ, исповедующие ислам, вместе со всем мусульманским миром отметят Курбан-байрам. Один из главным праздников мусульман организуют с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований.

— Организуют праздничные проповедь и молитву. Планируется, что мероприятия пройдут в вахтовых городках, сразу на нескольких площадках. На самой крупной – в вахтовом городке Рейнесанс Хеви Индастриз – молитву проведет председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока Артем Гарифуллин, – объяснили в руководстве ГПЗ. – Размеры территории позволят работникам молиться на расстоянии полутора метров друг от друга. На площадке сделана соответствующая разметка, также на ней будут установлены ёмкости с дезинфицирующим раствором. В качестве дополнительной меры безопасности к праздничному намазу не будут допускать работников без средств индивидуальной защитных – масок и перчаток.

Интересно, что мусульманам, работающим на строительстве объектов Амурского ГПЗ, 20 июля предоставят выходной. Массовые выезды работников с территории завода в близлежащие населенные пункты не предусмотрены.

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#COVID 19 #религия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    наприглашали не понять кого

  • mix23

    mix23
    3 часа назад

    А не похуй ли на них и их курбам?

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    "наприглашали не понять кого"

    А есть варианты?

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