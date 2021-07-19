Строители Амурского ГПЗ отметят Курбан-байрам с учётом всех санитарных норм

Во вторник, 20 июля, сотрудники Амурского ГПЗ, исповедующие ислам, вместе со всем мусульманским миром отметят Курбан-байрам. Один из главным праздников мусульман организуют с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований.

— Организуют праздничные проповедь и молитву. Планируется, что мероприятия пройдут в вахтовых городках, сразу на нескольких площадках. На самой крупной – в вахтовом городке Рейнесанс Хеви Индастриз – молитву проведет председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока Артем Гарифуллин, – объяснили в руководстве ГПЗ. – Размеры территории позволят работникам молиться на расстоянии полутора метров друг от друга. На площадке сделана соответствующая разметка, также на ней будут установлены ёмкости с дезинфицирующим раствором. В качестве дополнительной меры безопасности к праздничному намазу не будут допускать работников без средств индивидуальной защитных – масок и перчаток.

Интересно, что мусульманам, работающим на строительстве объектов Амурского ГПЗ, 20 июля предоставят выходной. Массовые выезды работников с территории завода в близлежащие населенные пункты не предусмотрены.