Строители Амурского ГПЗ отметят Курбан-байрам с учётом всех санитарных норм
Размеры территории позволят мусульманам молиться на безопасном друг от друга расстоянии
Во вторник, 20 июля, сотрудники Амурского ГПЗ, исповедующие ислам, вместе со всем мусульманским миром отметят Курбан-байрам. Один из главным праздников мусульман организуют с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований.
— Организуют праздничные проповедь и молитву. Планируется, что мероприятия пройдут в вахтовых городках, сразу на нескольких площадках. На самой крупной – в вахтовом городке Рейнесанс Хеви Индастриз – молитву проведет председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока Артем Гарифуллин, – объяснили в руководстве ГПЗ. – Размеры территории позволят работникам молиться на расстоянии полутора метров друг от друга. На площадке сделана соответствующая разметка, также на ней будут установлены ёмкости с дезинфицирующим раствором. В качестве дополнительной меры безопасности к праздничному намазу не будут допускать работников без средств индивидуальной защитных – масок и перчаток.
Интересно, что мусульманам, работающим на строительстве объектов Амурского ГПЗ, 20 июля предоставят выходной. Массовые выезды работников с территории завода в близлежащие населенные пункты не предусмотрены.
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