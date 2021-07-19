Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
19 июля 2021, 20:02 2

Прошедший ливень затопил улицы Благовещенска

Последствиями разгула стихии горожане делятся в соцсетях

Прошедший ливень затопил улицы Благовещенска

На Благовещенск обрушился сильный ливень. Затоплены улицы, в том числе магистральные. Горожане в соцсетях делятся фото «Амурской Венеции».

Точный объем выпавших в областном центре осадков еще подсчитывается.

Как всегда затопило улицу Дьяченко.

«Вон, автобусы плывут потихонечку… Пока, вроде, никто не стоит», – делятся горожане.

В отдаленных районах города и на второстепенных улицах проезжая часть и некоторые тротуары временно стали непроходимым.

Просмотров всего: 1647

#природа

распечатать


Происшествия 7

Нетрезвый амурчанин дразнил лебедей в Ивановке
Общество

На вершине Город-Макит в Селемджинском районе установили барельеф Федосеева

Культура 1

В молодёжной библиотеке Благовещенска открылась выставка керамики «Amurobotanikus плоский»
Общество

В Амурской области увеличилась популяция дальневосточного аиста
Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    что мэрия?помогли вам ваши москвичи?

  • капрал

    капрал
    3 часа назад

    Они больше на липы германские расчитывают ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь