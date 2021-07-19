Прошедший ливень затопил улицы Благовещенска
Последствиями разгула стихии горожане делятся в соцсетях
На Благовещенск обрушился сильный ливень. Затоплены улицы, в том числе магистральные. Горожане в соцсетях делятся фото «Амурской Венеции».
Точный объем выпавших в областном центре осадков еще подсчитывается.
Как всегда затопило улицу Дьяченко.
«Вон, автобусы плывут потихонечку… Пока, вроде, никто не стоит», – делятся горожане.
В отдаленных районах города и на второстепенных улицах проезжая часть и некоторые тротуары временно стали непроходимым.
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