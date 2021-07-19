В Амурской области сохраняется штормовое предупреждение

По информации амурского управления МЧС, 20 июля в Приамурье сохраняется штормовое предупреждение. Ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами. Местами по области осадки с критериями опасного явления – 50 миллиметров и более за 12 часов.

В Сковородине переменная облачность. Днём столбик термометра поднимется до +20°C… +25°C, ночью +15°C… +16°C. Скорость ветра 1-8 метров в секунду с усилением после обеда. Ветра западных направлений.

В Тынде переменная облачность и небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +23°C… +26°C, ночью +20°C. Дождь ожидается лишь ночью. Ветер в течение дня разнонаправленный, 1-8 метров в секунду.

В Шимановске весь день будет лить сильный дождь, ожидаются грозы. Столбик термометра в течение дня колебаться сильно не будет +20°C… +26°C. Ветер южный, юго-западный 0-10 метров в секунду. Ближе к концу дня ожидается штиль. Движение по дорогам будет затруднено большим количеством воды. Будьте осторожны!

В Свободном ожидаются грозы и дожди. Ветер юго-западный и южный 3-8 метров в секунду. Температура днём +23°C… +28°C, ночью +22°C. На дорогах влажно.

В Белогорске сильные дожди и грозы. Днём температура +27°C, ночью +23°C. Ветер преимущественно южный 3-10 метров в секунду. На дорогах мокро, водителям необходимо проявить осторожность во время движения.

В Зее в в течение всего дня переменная облачность и дожди – временами сильные. Лишь к вечеру погода обещает быть ясной. Столбик термометра днём поднимется до +23°C… +26°C, а ночью станет прохладнее +20°C. Ветер юго-восточный 1-9 метров в секунду.

В Завитинске, Райчихинске и Архаре переменная облачность, дождь и грозы. Температура днём до +29°C, ночью +22°C… +24°C. Ветер южный и юго-восточный 3-10 метров в секунду.

Жителей Благовещенска в вторник погода не обрадует – жарко и дождливо. С утра и до позднего вечера грозы. Столбик термометра днём покажет +27°C… +29°C, ночью +23°C… +24°C. Ветер южный и юго-западный 2-10 метров в секунду.

Давление 745-746 миллиметров ртутного столба.

Влажность днём – 96-71 %.

Долгота дня – 15 часов 48 минут. Солнце взойдёт в 04:41, а зайдёт в 20:29. Луна растёт. Восход луны – 16:46, заход в 1:15.

Геомагнитная ситуация в норме.

Прогноз составлен по данным Gismeteo.