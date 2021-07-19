Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:12 0

Благовещенские полицейские вернули владельцу похищенное из его автомобиля имущество

Задержан подозреваемый в краже более чем на 40 тысяч рублей

Благовещенские полицейские вернули владельцу похищенное из его автомобиля имущество
Фото: pixabay.com

В дежурную часть благовещенской полиции поступило сообщение от жителя областного центра. Гайковёрт, радиостанция и несколько USB-накопителей более чем на 40 тысяч рублей были похищены из автомобиля.

В автомобиле отсутствовало одно из стёкол. Проходя мимо, злоумышленник похитил имущество из микроавтобуса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже может быть причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1989 года рождения. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Следственным отделом благовещенской полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

Просмотров всего: 87

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Житель Благовещенска ограбил незапертый кабинет руководителя фирмы
Происшествия 1

В Чигирях из окна выпал ребёнок
Происшествия

Россиянка погибла во время речного сплава в Магаданской области
Происшествия

В Амурской области сгорел вездеход
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь