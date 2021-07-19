Благовещенские полицейские вернули владельцу похищенное из его автомобиля имущество

В дежурную часть благовещенской полиции поступило сообщение от жителя областного центра. Гайковёрт, радиостанция и несколько USB-накопителей более чем на 40 тысяч рублей были похищены из автомобиля.

В автомобиле отсутствовало одно из стёкол. Проходя мимо, злоумышленник похитил имущество из микроавтобуса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже может быть причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1989 года рождения. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Следственным отделом благовещенской полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.