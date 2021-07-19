Благовещенские художники установили «Осознанного землянина»

Благовещенская художественная группировка «Д.О.Г.» («Диалоги о городе») выступили со своеобразным «манифестом» в виде восьмиметрового арт-объекта. «Осознанный землянин» (а именно так называется работа художников) представляет собой символ борьбы за чистоту окружающего мира, здоровье природы.

— Идея состоит в следующем: повинуясь внутренней необходимости (она же неотъемлемая ответственность), сделать мир чище, персонаж группировки «Д.О.Г.» берет инициативу в свои руки, – рассказывают участники группировки. – Но мусора накопилось так много, что герой вскоре устает с ним бороться, он присаживается под деревом отдохнуть и подумать о вариативности успешного выполнения миссии.

Забавно, но так случилось, что образ великана приобрел черты знаменитого эко-активиста и экосексуала Ивана Дорна. Как говорят сами художники, такая параллель была проведена намеренно:

— Экосексуал – новый вид человека, озабоченного гармоничным слиянием с окружающей действительностью, ее природным началом. Это те же отношения, но не между индивидами, а между человеком и живым миром, в котором он пребывает. Как в любых здоровых отношениях, человеку необходимо учиться партнерству с природой, как бы странно это ни звучало. Пока большинство из нас выступает в роли абьюзера и считает экологические проблемы уделом группировки «зеленых», а не комплексом повседневных привычек, дело будет идти плохо, – подводят итоги художники.

Как рассказал один из участников группировки Александр Кантемиров, сама акция далась художникам непросто: ребята ездили по местам, выбирая подходящее. Когда нашли подходящую территорию, выяснилось, что её сначала необходимо очистить от большого количества мусора.

— Убирались четверо – я, Николай Рыбак, Яна Кольцова, Алена – наша подруга, студентка БГПУ. Мы собрали только 30 мешков и уехали – без лопат и грузовика там делать нечего. В субботу разбирать будем то, что осталось от нашего парня и убираться более тщательно, возьмём ещё мешков 50. Там много крупногабаритного мусора. Его, наверное, сразу в машину, пока ищем транспорт, – поделился деталями с нашим корреспондентом Александр.

Сложно было угадать с погодой – несколько дней подряд в Благовещенске обещали штормовое предупреждение. К слову, саму фигуру Александр и Николай изготавливали порядка двух месяцев. Теперь же размокшего «великана» предстоит убрать и вывезти. Нашему корреспонденту Александр рассказал, что на этом история «экосексуала» не закончена. В ближайших планах художника – сделать маленьких сувенирных «осознанных землян».